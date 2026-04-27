Finiscono con l’auto nel fiume Oglio, salvi i quattro ragazzi a bordo

Un'auto con a bordo quattro ragazzi, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, tutti residenti nel Bresciano, è finita ieri sera nel fiume Oglio a Robecco, in provincia di Cremona. I giovani sono usciti dall'abitacolo prima che il mezzo si inabissasse e si sono salvati: hanno riportato lesioni non gravi e non hanno nemmeno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero della vettura.