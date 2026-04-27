Finiscono con l’auto nel fiume Oglio, salvi i quattro ragazzi a bordo

Un'auto con a bordo quattro ragazzi, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, tutti residenti nel Bresciano, è finita ieri sera nel fiume Oglio a Robecco, in provincia di Cremona. I giovani sono usciti dall'abitacolo prima che il mezzo si inabissasse e si sono salvati: hanno riportato lesioni non gravi e non hanno nemmeno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero della vettura.
Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri che si sono occupati di rilevare l’incidente, sembra che l’auto abbia deviato dalla strada principale imboccando una stradina che andava verso il fiume. Qui il conducente avrebbe perso il controllo, e la vettura sarebbe finita in acqua.