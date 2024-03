Finisce contro un muretto con la Vespa a Pisogne: il 28enne non è riuscito a curvare

Ha fatto tutto da solo. Ha perso il controllo della Vespa, non è riuscito a curvare e ha sfondato un muro di protezione della strada finendo poi in una scarpata per oltre 40 metri.

Protagonista un 28enne ricoverato in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia dopo la caduta avvenuta a Pisogne nel pomeriggio di ieri quando una nuova ondata di maltempo si stava abbattendo sulla Vallecamonica.

Sotto la pioggia il vespista stava scendendo dalla Val Palot quando lungo una curva poco prima della chiesa di Sonvico non è più riuscito a controllare la Vespa, ingovernabile sull’asfalto bagnato. L’impatto contro il muretto è stato violento, tanto che la struttura è stata abbattuta dal corpo del 28enne mentre il suo motorino rimaneva sull’asfalto della strada che collega la frazione di Sonvico a quella di Fraine.

Il giovane è caduto nella scarpata ed è stato recuperato con il verricello dai soccorritori arrivati sul posto dopo la telefonata di un passante che ha immediatamente capito quanto era accaduto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate anche perché inizialmente aveva perso conoscenza.

Nessun dubbio sulla dinamica dello schianto e anche i carabinieri intervenuti per i rilievi hanno confermato la caduta autonoma senza il coinvolgimento di altri mezzi. Ora l’attenzione si sposta sulle condizioni del 28enne. Che nel giorno di Pasqua sembrano lievemente migliorare, ma i medici mantengono il riserbo.