Cade dalla moto e sbatte contro un muretto a Pisogne: gravissimo un 28enne

Un ragazzo di 28 anni è in condizioni disperate dopo essere caduto in moto a Pisogne mentre scendeva dalla Val Palot. È accaduto nel pomeriggio, attorno alle 16, su una curva poco prima della chiesa di Sonvico.

Il 28enne ha perso il controllo dello scooter ed è andato a sbattere contro il muretto di protezione della strada: è poi caduto oltre il muro per alcuni metri. Incosciente all’arrivo del personale sanitario è stato trasferito al Civile in elisoccorso in codice rosso.