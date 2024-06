Finisce con l’auto nella scarpata: a Vestone soccorsa una diciottenne

Tanta paura, ma per la 18enne alla guida dell’auto uscita di strada questa mattina a Vestone il trasferimento in ospedale è avvenuto in elisoccorso in codice verde.

Dopo un fine settimana nero sulle strade bresciane – tre vittime in meno di 24 ore – la settimana si è aperta con un ennesimo incidente. Fortunatamente però di tutt’altro esito.

L’uscita di strada si è verificata intorno alle 7.30 di oggi, quando, in via Reverberi, per cause in corso di accertamento, l’auto condotta da una ragazza di 18 anni, è finita fuori strada, ribaltandosi lungo la scarpata. Una dinamica che ha fatto temere il peggio. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza. A supporto una squadra di Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino. Una grande mobilitazione che ha portato al recupero della giovane. Per precauzione è stata condotta al Civile di Brescia per i controlli del caso. Alla Polizia stradale il compito di ricostruire le cause che hanno portato all’incidente.