Fiera di San Faustino, raccolte quasi 22 tonnellate di rifiuti

Quasi 22 tonnellate di rifiuti raccolte in poche ore nel centro storico di Brescia al termine della Fiera dei Santi Faustino e Giovita. È questo il dato principale che emerge dall’edizione 2026 della manifestazione, che anche quest’anno ha richiamato un’altissima affluenza di visitatori, in concomitanza con il Carnevale.

Complessivamente sono state rimosse 21,8 tonnellate di rifiuti: 3,5 tonnellate di carta e cartone, una tonnellata di plastica e 300 chilogrammi di vetro. Rispetto al 2025 si registra un miglioramento nella raccolta differenziata, con un incremento di carta e vetro, mentre la plastica si mantiene stabile.

Le operazioni di pulizia sono iniziate domenica sera, quando le bancarelle hanno cominciato a lasciare le loro postazioni. Gli operatori di Aprica, società del Gruppo A2A che gestisce i servizi di igiene urbana in città, hanno lavorato durante la notte per rimuovere i rifiuti, lavare strade e piazze e ripristinare il decoro urbano.

Per l’edizione 2026 sono stati impiegati complessivamente 118 operatori e 112 mezzi, un numero superiore rispetto agli anni precedenti. Le squadre sono state impegnate nelle attività di raccolta, spazzamento e lavaggio prima, durante e dopo la fiera, con il coordinamento di ispettori e responsabili presenti sul territorio.

Per favorire il corretto smaltimento dei rifiuti, sono stati posizionati 30 punti di raccolta differenziata lungo il percorso della manifestazione, ciascuno dotato di contenitori per plastica, carta e cartone e indifferenziato. In cinque postazioni, in prossimità delle bancarelle dedicate al food, era disponibile anche il contenitore per il vetro. Gli ispettori ambientali sono stati presenti fin dal mattino per incentivare la corretta differenziazione e indicare agli ambulanti i punti di conferimento. Già dalle prime ore del mattino il centro storico si presentava nuovamente ordinato, dopo le operazioni concluse nella notte.