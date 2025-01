Agricoltura ed enogastronomia, a Lonato torna la Fiera regionale

È tutto pronto a Lonato per la 67esima edizione della Fiera regionale agricola, artigianale e commerciale, in programma da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. Oltre alla consueta esposizione di mezzi agricoli e agli stand enogastronomici, anche un ricco calendario di appuntamenti collaterali: convegni, benedizione degli animali, mostre, attività per bambini e spettacoli. «La fiera è un evento importante per la nostra comunità – commenta il sindaco Roberto Tardani –, che ogni anno mantiene e prosegue la nostra tradizione agroalimentare».

Il taglio del nastro

L’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro è in programma sabato alle 10.30, alla rotatoria di viale Roma, con la partecipazione della banda cittadina. A seguire, nel piazzale interno dell’Istituto Cerebotani si svolgerà la seconda edizione della «Gimkana dei Sindaci», evento promosso in collaborazione con Coldiretti Brescia.

Torna anche quest’anno il punto di ristoro adibito nel Palazzetto dello Sport di via Ernesto Accordini, in collaborazione con il Comune di Vigasio e di Isola della Scala, dove si potranno degustare i prodotti DeCo lonatesi, in particolare piatti con lo zafferano, cucinati dai Mastri risottari isolani. Non mancherà il circuito enogastronomico «Töt Porsèl», che vede coinvolti i ristoranti lonatesi e che terminerà domenica 23 febbraio.

L’ultimo giorno

Domenica 19 ultima giornata di Fiera, che si aprirà alle 9 con la benedizione dei trattori nella piazzetta Mirko Zanelli (area Busi). Dalle 11 alle 20 l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda promuove «Vini & Sapori in Fiera», un evento di esposizione di vini e prodotti tipici delle aziende partner che si svolgerà nella Sala del Celesti del Municipio. Alle 11 in Fiera si accenderanno anche le telecamere di «In piazza con noi», in diretta su Teletutto.

L’edizione 2025 si chiuderà ufficialmente domenica alle 21 con il concerto «Messa di Requiem» di Mozart nella Basilica di San Giovanni Battista. «Tutto fa presagire che sarà un’edizione da record – commenta Michele Ugolini, direttore della Fiera –. Vi aspettiamo numerosi».