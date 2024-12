Mondo agricolo e territorio alla Fiera Regionale di Lonato

Gennaio a Lonato del Garda segna il passaggio dalle festività natalizie all’attesissima Fiera Regionale Agricola, Artigianale e Commerciale, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. La chiusura delle festività avverrà il 6 gennaio con due eventi che uniscono tradizione e convivialità.

Si parte

Al mattino, il Centro Sportivo ospiterà la Camminata delle Befane, un evento ormai consolidato che vedrà protagonisti gli appassionati di sport e le famiglie. Nel pomeriggio, alle 15, la Chiesa di Sant’Antonio Abate sarà il teatro dell’arrivo dei Magi e della benedizione dei bambini, un momento simbolico che saluta il periodo delle feste.

La fiera

Gennaio, tuttavia, non segna solo la conclusione delle festività. È anche il mese del grande evento che caratterizza Lonato: la Fiera Regionale Agricola, Artigianale e Commerciale. Giunta alla sua 67ª edizione, la fiera si terrà dal 17 al 19 gennaio e rappresenta un appuntamento imperdibile, con il patrocinio di importanti istituzioni come il Ministero dell’Agricoltura, la Regione e la Provincia.

Le attrazioni

La manifestazione prende il via sabato 11 gennaio con il Gran Galà, che si terrà al Palazzetto dello Sport e darà il via alla manifestazioni. Tra le attrazioni principali ci saranno il circuito enogastronomico «Töt Porsèl», che coinvolgerà circa una ventina di ristoranti locali, e le tradizionali gare gastronomiche, come «El salam pö bù de Lunà» e «Sant’Antone chisöler», che metteranno alla prova le abilità culinarie degli abitanti e non solo. Inoltre, durante la settimana della fiera si terranno convegni tematici che approfondiranno argomenti legati al mondo agricolo con un programma che celebra la cultura e le tradizioni del territorio.