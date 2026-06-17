La Fiera di Orzinuovi racconta la Bassa attraverso il valore dell’acqua

L’acqua come identità, storia e futuro: è questo il filo conduttore che guiderà la 78esima Fiera di Orzinuovi, svelata ufficialmente ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Orzinuovi. Da giovedì 27 a lunedì 31 agosto, la kermesse accenderà i riflettori su «Il valore dell’acqua», un tema cruciale per la Bassa Bresciana, che ispirerà anche l’allestimento green di piazza Vittorio Emanuele II.
Programma
«La Fiera di Orzinuovi rappresenta da sempre una parte integrante della vita della nostra comunità - ha esordito la sindaca Laura Magli –. Quest’anno il progetto de "La Fiera di Pianura" entra nel suo terzo anno di vita con l’intento di valorizzare le eccellenze e del territorio. L’apertura ufficiale sarà lunedì 24 agosto alla Casina di Pievedizio. Inoltre il ritorno del patrocinio di Regione Lombardia restituisce alla nostra Fiera una dimensione di rilievo sovracomunale».
Soddisfatto dell’organizzazione il presidente del tavolo Fiera, il giornalista Tonino Zana: «La Fiera è un patrimonio collettivo costruito grazie all’impegno gratuito di tante persone. Questa manifestazione conserva una vocazione generalistica e questo la rende una delle ultime grandi fiere del panorama territoriale».
Arte e gastronomia
Per questa edizione si terrà anche una prestigiosa mostra con opere di celebri artisti italiani del Novecento. «Alla base di un’organizzazione efficiente – ha aggiunto il senatore Gianpietro Maffoni – c’è una collaborazione tra amministrazione, uffici comunali, tavolo di lavoro, associazioni, sponsor e volontari».
A svelare il palinsesto è stato l’assessore Tiziana Brizzolari: «Saranno giorni ricchi di eventi. Il teatro Aldo Moro sarà il punto di riferimento per gli appuntamenti culturali. Venerdì sera tornerà il concerto nell’area della Rocca, sabato sarà dedicato a un’iniziativa promossa dai giovani orceani, mentre domenica sarà la volta delle atmosfere degli anni Novanta. Tra le novità vi è il ripristino dell’area dedicata agli animali da cortile nelle scuole elementari».
L’enogastronomia sarà protagonista alle Angioline e gli stand al Parco Alcide De Gasperi, come riferito dal consigliere Benny Vanoli. Sarà presente anche un padiglione dedicato alle scuole curato dall’assessore Luca Bulla. La prevenzione tornerà con il Villaggio della Salute dell’assessore Severluigi Bassini, mentre lo sport con il ritorno della Gara ciclistica e la sicurezza saranno garantiti dall’assessore Mirko Colossi.