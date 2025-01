Fiera di Lonato da record: superata la soglia dei 250 espositori

Profumo di vin brulè nell’aria e rombo dei trattori: ecco tagliato il nastro sulla 67esima edizione della Fiera di Lonato, che prosegue questa domenica con un ricco programma di appuntamenti. La cerimonia inaugurale, come sempre partecipata, ha trasformato Lonato nell’ombelico del mondo della politica locale e sovracomunale, con la presenza di sindaci, assessori, consiglieri regionali, deputati ed europarlamentari. A tagliare fisicamente il nastro è stato Giorgio Maione, assessore regionale all’ambiente: «Questa fiera celebra l’agricoltura e l’agroalimentare, ma anche la fattività di un territorio – ha dichiarato Maione – ed è un biglietto da visita che mostra quanto di buono si fa qui».

Il direttore del comitato fiera, Michele Ugolini, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l’evento: «Abbiamo superato i 250 espositori, un record storico, e il lavoro di mesi si vede in questi giorni». Un successo che, come ha aggiunto la presidente Laura Giacomelli, si riflette anche nel valore che la fiera porta alla comunità: «Da oltre sei decenni è un pilastro per la nostra realtà, e serve tanta collaborazione per organizzarla al meglio». Questo impegno si riflette anche nell’impatto sociale della manifestazione: «Questo è un momento che unisce – per il sindaco Roberto Tardani –, dalle famiglie ai più piccoli, e che ci consente di celebrare insieme il nostro territorio».

Dopo il taglio del nastro, la festa si è spostata all’Itis per la seconda edizione della «Gimcana dei sindaci» organizzata da Coldiretti. Pressoché tutte le autorità presenti si sono messe alla prova sul trattore, incluse le assessore regionali Barbara Mazzali e Simona Tironi.

La fiera continua con numerosi appuntamenti. Alle 9 apriranno gli stand e si terrà la benedizione dei trattori. Alle 11, Teletutto sarà in diretta da piazza Martiri con «In piazza con noi», mentre in municipio inizierà l’evento della Strada dei vini e dei sapori del Garda con degustazioni fino alle 20. Alle 16, premiazione dei migliori salame e chisöl. La giornata si concluderà con la «Messa in requiem» di Mozart alle 21 in basilica.