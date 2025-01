Lonato, tradizioni ed eccellenze in diretta a «In piazza con noi»

Riparte da Lonato del Garda il nuovo anno di «In piazza con noi», la trasmissione di Teletutto (diretta dalle 11 di domenica sul canale 16) che racconta il territorio del Bresciano. Un ritorno dopo la pausa natalizia nel solco della tradizione e di un legame ormai consolidato con il sindaco Roberto Tardani e la sua squadra, la cittadina, la «Fiera regionale» e la comunità che lavora con entusiasmo per organizzare l’evento giunto alla 67esima edizione. ù

Quella di Lonato del Garda è la fiera che apre il calendario regionale e lo fa ogni anno conquistando un successo sempre maggiore perché capace di mettere bene in mostra quanto di meglio la Lombardia sa offrire nei settori agricolo, artigianale e commerciale. «La Fiera è sempre un momento molto atteso dalla cittadinanza e rappresenta un’occasione di incontro e di scambio - dice il sindaco Tardani - di valorizzazione delle nostre tradizioni, della nostra terra e delle nostre eccellenze locali. È una grande occasione per mettere in evidenza il valore del nostro lavoro e della nostra identità».

In diretta

Lonato, Comune già premiato dalla ricerca «Qualità della vita» è pronto a mostrarsi e raccontarsi ai telespettatori di Teletutto con rinnovato entusiasmo e con il desiderio di portare il modello vincente del vivere bene affinché altre comunità possano assaporare e condividere in pienezza di una quotidianità fatta di bellezza e serenità.

«Scuola, lavoro e servizi ai cittadini sono le nostre priorità - sottolinea il sindaco - e rappresentano ciò che le famiglie oggi cercano. Lonato infatti è un Comune scelto sempre più dai giovani che privilegiano anche il vivere nelle frazioni dove trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, a partire dalle scuole e dagli asili nido».

«I nostri studenti - dice ancora il sindaco - trovano occupazione già a pochi mesi dal conseguimento del diploma. Le nostre scuole educano al lavoro e formano giovani capaci di rispondere alle esigenze del mercato sia in ambito agricolo che industriale, turistico, commerciale e dei servizi».

E domenica a «In piazza con noi» ci saranno anche i ragazzi delle scuole per raccontare progetti importanti che li hanno visti collaborare con l’Amministrazione comunale per fare memoria e tracciare la strada da percorrere in futuro.

«La nostra fiera, anche per questo, non è solo un evento economico - sottolinea la presidente Laura Giacomelli -, ma un’occasione per ricordare chi siamo e da dove veniamo. Lonato del Garda è infatti un luogo dove tradizione e innovazione si fondono per dare vita a nuove opportunità di sviluppo e crescita per tutti noi». Una fiera tutta da scoprire davvero in ogni via, piazza e angolo di Lonato e anche quest’anno nel Palazzetto dello sport «dove sarà possibile degustare - annuncia il direttore Michele Ugolini - i piatti della tradizione, anche De.Co».

Gli Alpini, per festeggiare i primi 100 anni del gruppo, cucineranno il tradizionale risotto con l’Os de stomec, prelibatezza tipica locale e lo distribuiranno gratuitamente in Piazza Martiri della Libertà dove si accenderanno le telecamere di Teletutto.

L’eccellente Corpo Musicale di Lonato, guidato dal maestro Carlo Righetti, accompagnerà in musica la nostra mattinata insieme attingendo da un repertorio sempre spumeggiante e coinvolgente sia per chi sarà in piazza per chi ci seguirà in diretta tv.