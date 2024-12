Fiera del torrone: è subito festa tra arte, note e golosità

Dici Festa dell’Immacolata e pensi subito alla «Fiera del torrone». Anche stavolta il binomio - rispolverato dal Settecento e giunto alla 19° edizione - colora il week end del 7 e 8 dicembre.

Saranno tante le opportunità offerte dalla cittadina dei carpini. Il «clou» sarà in piazza Matteotti, dove una tensostruttura permetterà di riscaldarsi e gustare piatti tradizionali (malfatti De.co in primis), cucinati dai volontari della Pro loco locale e dai colleghi di Castel Goffredo.

In alternativa sarà possibile deliziare il palato con pietanze preparate dai food track o acquistare leccornie provenienti dalla Valle d’Aosta alla Sicilia nei vari stand aperti fino alle 21 lungo via Baronchelli e via Deretti. Non bastasse, sempre nel cuore del paese, sabato alle 17 in compagnia delle autorità, del Carpenballet, del Corpo musicale carpenedolese e di artisti di strada sarà possibile assistere all’inaugurazione della kermesse (con l’accensione dell’albero di Natale collocato nel villaggio animato da «I Tiratarde»), prima che arrivi Santa Lucia (ore 19) e che la band «I belli ignoranti» allieti l’ambiente.

Domenica

Pronti, via. Domenica, invece, da piazza Martiri della Libertà parte la collaudata «Camminata dei Babbi Natale» a cura di Audax, decisa a sostenere la Fondazione Nadia Valsecchi e la Fondazione di Carpenedolo-Casa Girelli (costo 5 euro, info al 333.2148164). Il tutto mentre poco distante riaprono i vari stand del paese e in piazza della Chiesa si compie un salto nel passato grazie alla mostra «Arte e mestieri su due ruote», allestita in sinergia al Motoclub di Flero. E, ancora: nella due giorni non mancherà certo l’occasione per onorare l’Immacolata, a cui è dedicato il santuario sul Monte Rocchetta. Ecco dunque i madonnari in azione domenica mattina sul sagrato del tempio sacro. Tempio che, oltre ad essere fruibile con la guida Enrico Pesci (prenotazioni al 333.7550083), alle 11 accoglie la messa solenne.

Nel pomeriggio, invece, alle 17 nella chiesa parrocchiale va in scena il concerto «Quadri di Natale», eseguito dalla Junior orchestra dell’Accademia Vivaldi di Carpenedolo e musicisti di Castiglione. Restando poi in tema d’intrattenimento, il palinsesto prevede in piazza Matteotti l’esibizione della Blubay band (ore 16) e di un coro gospel (16.30): un antipasto, questo, al suggestivo spettacolo di fuoco delle 18.30. «L’organizzazione della Fiera ha richiesto grande impegno: un grazie doveroso a chi si è speso per la sua riuscita», chiosa Agnese Zanola, presidente della Pro loco locale. «Da sempre la ricorrenza unisce giovani e adulti - le fa eco il sindaco Luca Franzoni -: fra dolciumi e varie proposte, mi auguro sia vissuta in armonia e felicità».