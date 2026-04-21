Fiammata al distributore A2A di via Malta, sul posto i Vigili del fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi al distributore di metano di A2A in via Malta, a causa di una fiammata proveniente da una tubazione che ha subito creato allarme tra i presenti. Fortunatamente, gli interventi tempestivi dei tecnici hanno chiarito che si trattava di un normale funzionamento del sistema di sicurezza dell’impianto, concepito per gestire eventuali situazioni di sovrapressione.

Secondo quanto spiegato dagli esperti intervenuti sul posto, le valvole di sicurezza dell’impianto scaricano automaticamente il gas in eccesso quando si verifica una sovrapressione. Questo gas viene poi convogliato attraverso una rete di tubazioni specializzate note come collettori di torcia («flare headers») fino a raggiungere la cima di un camino dove viene bruciato in quota. La fiamma visibile, che può variare in dimensioni e luminosità a seconda della portata del fluido, è quindi un segnale di normale attività di sicurezza e non indica alcun pericolo imminente.

Nonostante la natura preventiva del fenomeno, gli addetti alla sicurezza del distributore hanno prontamente allertato i Vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per effettuare controlli accurati. L’intervento si è concluso senza riscontrare alcun problema e l’impianto è stato dichiarato sicuro.

Questo episodio sottolinea l’importanza delle procedure di sicurezza rigorose adottate nei distributori di metano e il ruolo fondamentale di sistemi come i collettori di torcia nel prevenire situazioni di rischio. La prontezza degli operatori e delle forze dell’ordine ha contribuito a gestire con efficacia la situazione, rassicurando così la popolazione sulle condizioni di sicurezza dell’impianto di via Malta.