﻿CronacaValcamonica

La Fiamma olimpica torna nel Bresciano: venerdì sarà in Valcamonica

Giuliana Mossoni
Dal Tonale passerà da Ponte di Legno e Corteno Golgi, poi proseguirà la sua marcia verso la Valtellina
Il braciere acceso a Brescia - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Il braciere acceso a Brescia - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Dopo la festa in città e sui laghi Sebino e Benaco del 17 e 18 gennaio, la fiamma olimpica torna nel Bresciano, nel lembo più a nord della nostra provincia: l’appuntamento è per venerdì 30, quando i tedofori, provenienti dal Trentino, entreranno in territorio nostrano dal Tonale, si porteranno a Ponte di Legno e poi proseguiranno verso la Valtellina, passando anche da Corteno Golgi, per poi concludere la tappa a Livigno.

Il programma

Le due comunità turistiche, quella dalignese e quella cortenese, si stanno preparando per accogliere al meglio la carovana dei Giochi invernali Milano-Cortina, che si terranno dal 6 al 22 febbraio. La fiamma arriverà a Ponte per le 12.30 entrando da viale Venezia, per poi passare su via XI Febbraio, transitare dal giardino botanico comunale, di fronte al municipio, e uscire da via Roma verso Temù, Vezza d’Oglio fino a Edolo, imboccando quindi la strada per l’Aprica.

A Ponte il percorso è lungo circa 1.600 metri, con i tedofori che si scambieranno la fiamma ogni 200 metri (gli amministratori locali non conoscono ancora i nomi di chi reggerà la fiaccola: è tutto in mano all’organizzazione). Il punto centrale della manifestazione sarà davanti al Comune, dove verrà organizzato un momento di animazione e si vorrebbe proporre una breve cerimonia istituzionale.

Appello agli ex atleti

L’Amministrazione dalignese e la Pro loco hanno invitato tutti i cittadini e i turisti presenti nella località ad assistere al passaggio, in particolare le associazioni sportive del territorio. Non solo, sono stati sollecitati a presenziare anche tutti gli atleti olimpici dalignesi, che in passato hanno partecipato alle Olimpiadi, ovvero Giacomo Aimoni (salto con gli sci a Innsbruck 1964 e Grenoble 1968), Lido Tomasi (salto con gli sci a Innsbruck 1976, Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984), Luca Cattaneo (sci alpino a Nagano 1998) ed Elena Tagliabue (sci alpino a Salt Lake City 2002).

Il transito da Corteno è invece previsto per le 14.30 dal piazzale della Funivia Baradello: i cortenesi si ritroveranno alle 14.15 dividendosi lo spazio a metà con quelli di Aprica e, per far sentire il tifo, sono invitati a portare campanacci, cartelloni, bandiere e «tutta la grinta che solo la popolazione di Corteno sa dare per accogliere i grandi eventi». Al termine, intorno alle 15.30, sarà offerta una merenda per tutti in piazza delle Sei Contrade, per festeggiare insieme un traguardo definito storico.

Argomenti
Fiamma OlimpicaOlimpiadi di Milano-CortinaPonte di LegnoCorteno Golgi
