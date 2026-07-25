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Festival No Tav, trovato un bresciano con materiale esplodente

Il questore di Torino ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nella città della durata di un anno. Anche tre cittadini francesi arrivati in Piemonte sono stati sottoposti all'allontanamento immediato dall’Italia
Il materiale sequestrato dalla Polizia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il materiale sequestrato dalla Polizia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In vista della decima edizione del Festival «Alta Felicità» del movimento No Tav a Venaus (Torino) in programma oggi, il questore di Torino ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno della durata di un anno nei confronti di un cittadino di Brescia fermato alla stazione di Torino Porta Nuova in possesso di altro materiale esplodente ed idoneo al travisamento. 

Allontanamenti

Anche tre cittadini francesi arrivati in Piemonte sono stati sottoposti all'allontanamento immediato dal territorio dello Stato per motivi afferenti l'ordine e la sicurezza pubblica. I tre, provenienti dalla Francia, sono stati fermati in auto nella serata del 23 luglio lungo la strada statale 24, nell'ambito dei controlli preventivi della polizia di Stato. Nel vano portabagagli del veicolo gli agenti hanno trovato artifici pirotecnici, fumogeni e petardi, tronchesi, un flessibile alimentato da due batterie, cesoie e ulteriori strumenti, indumenti e materiali idonei al travisamento, caschi, maschere, occhiali, bombolette e spray, benzina e altri liquidi oltre a numerose sim separate dai rispettivi telefoni cellulari.

Il decreto

In applicazione della normativa sull'allontanamento di soggetti comunitari dal territorio nazionale, il prefetto ha emesso il relativo decreto con successiva esecuzione immediata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nei confronti dei tre, il tribunale di Torino ha convalidato i provvedimenti del questore di esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, per gli stessi soggetti il questore di Torino ha emesso tre fogli di via con divieto di ritorno della durata di uno e due anni.

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