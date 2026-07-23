Torna Franciacorta in Cantina: tre giorni tra visite e degustazioni

Scoprire la Franciacorta tra visite e degustazioni. Il Festival Franciacorta in Cantina torna dal 18 al 20 settembre: un appuntamento dedicato alla scoperta del territorio, in cui al centro ci sono il vino e le occasioni di incontro e condivisione tra aziende, appassionati e territorio. Filo conduttore del programma è la conoscenza del metodo Franciacorta e della storia produttiva della denominazione vinicola.
Visite e degustazioni
Nell’edizione di quest’anno sono stati aumentati gli eventi culturali e formativi: più occasioni di approfondimento e confronto attraverso degustazioni, vi site ed esperienze in alcuni dei luoghi più rappresentativi della Franciacorta.
Nella rassegna sarà coinvolto l'intero territorio anche attraverso la Strada del Franciacorta, che da oltre vent'anni ne promuove le potenzialità turistiche, culturali ed enogastronomiche. Oltre alle iniziative organizzate dalle cantine, ci sarà anche il contributo di ristoranti, strutture ricettive e operatori dell'accoglienza, che parteciperanno con proposte dedicate per raccontare tradizioni ed eccellenze locali.
Gli altri eventi
Insieme a queste attività ci sarà anche una mostra dedicata alla zonazione, presentata per la prima volta durante la Design Week e di nuovo visitabile alla sede del Consorzio. Il percorso espositivo racconta il dialogo tra suoli, paesaggio e interpretazione del metodo Franciacorta.
Inoltre, quest’anno ci saranno anche nuovi progetti sviluppati con l’Accademia Symposium, centro di alta formazione nei settori vitivinicolo ed enogastronomico. Un contributo per approfondire i temi della ricerca e dell'innovazione che guidano oggi l'evoluzione della Franciacorta.
Il programma
Il calendario completo è consultabile sul sito festivalfranciacorta.wine, con le indicazioni sulle modalità di partecipazione e gli aggiornamenti. Una delle novità di quest’anno è anche l'introduzione di un simbolo per identificare gli appuntamenti a carattere «educational»: «Focus Franciacorta», a forma di grappolo d’uva.