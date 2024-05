Festa grande all’Auser Insieme «Amici del parco» per i suoi primi 30 anni

È festa grande all’Auser Insieme Amici del parco Arici Sega di San Polo. Quest’anno il sodalizio presieduto da Carlo Borgogna compie trent’anni. Una ricorrenza speciale che l’associazione, nata per creare occasioni di aggregazione in favore della popolazione anziana, ha festeggiato anche con dei gesti di beneficenza. Questa mattina, nel corso della festa, sono stati donati due assegni da 5.000 euro ciascuno all’Auser Filo d’Argento e all’Aias (Associazione nazionale assistenza spastici) di Brescia.

«Trent’anni di storia non sono pochi - ha sottolineato il vicepresidente Claudio Boldini -: si tratta, anzi, di un pezzo di vita importante per chi ha vissuto con l’associazione e per la comunità di San Polo, che ne ha avuto benefici».

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte anche il presidente Auser provinciale Giuseppe Gambarelli e il suo vice Pietro Prevedoni insieme con l’assessore Valter Muchetti, sono stati ricordati i fondatori dell’Auser Amici del parco, alcuni dei quali oggi non più in vita sebbene «oggi è come se fossero qui con noi per ricevere l’apprezzamento e il ringraziamento di tutti noi - ha affermato Boldini -, per avere avuto l’idea, la volontà e l’operosità di dare vita a questa associazione che speriamo possa durare anche in futuro».

Oggi il sodalizio con sede in via Vittoria Arici 7 conta poco più di 200 iscritti: prima della pandemia il numero di iscritti ammontava a 250 ma nel corso del Covid le iscrizioni si sono pressoché dimezzate, salvo poi essere risalite ai livelli pre pandemici negli ultimi due anni.