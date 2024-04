Festa della Polizia locale, l’encomio della sindaca per l’impegno nell’anno di Capitale della Cultura

Continuare ad essere un punto di riferimento per la Brescia che cambia, affrontando le nuove sfide e i temi che emergono in tema di presidio, prevenzione, ambiente e formazione. È quello che la città, per voce della sindaca Laura Castelletti, ha chiesto alla Polizia Locale nel giorno del 151esimo anniversario di fondazione del corpo che si è celebrata nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia.

«Da oltre 150 anni la polizia locale di Brescia è al fianco dei cittadini. I bresciani lo sanno e lo sentono - ha detto Laura Castelletti -. La vostra presenza nelle vie e nelle piazze è considerata una garanzia. Nell’anno di Capitale della Cultura avete messo in atto uno sforzo straordinario. Un impegno che ho deciso di sottolineare con un encomio che vuole rappresentare il Grazie della città al vostro operato». Per la sindaca «le sfide che abbiamo davanti richiedono capacità di adattamento, flessibilità e dinamismo» sempre «restando in prima linea al fianco delle altre forze dell’ordine e collaborando con le procure». Nel chiudere il suo discorso la sindaca ha ricordato che l’amministrazione ha voluto «fortemente incrementare le assunzioni, investire sul capitale umano é essenziale per raggiungere obiettivi importanti».

I numeri del 2023

Sul palco ha preso la parola anche il comandante Marco Baffa, alla sua prima festa a Brescia, che ha sottolineato l’impegno di tutte le articolazioni del corpo in diversi settori. Tra i punti d’orgoglio l’aver incontrato 27mila studenti in progetti di legalità. Sul fronte delle sanzioni sono state 212mila quelle erogate di cui oltre 100mila per divieti di sosta. Tra gli altri numeri snocciolati le 1221 denunce, 80 arresti di cui 49 per reati legati agli stupefacenti e 11 procedure di attivazione per reati di codice rosso.

Sul fronte della prevenzione sono stati implementati gli interventi di controllo nei parchi, nei cantieri e negli esercizi commerciali.

L’assessore Valter Muchetti ha spiegato che «il lavoro di riorganizzazione del corpo prende forma, alcune attività saranno riprese. Deve essere una sfida per tutti, non possiamo accontentarci della sufficienza. Vogliamo giocare il nostro ruolo e non abdicare alla nostra parte di responsabilità». E, ha aggiunto, «vogliamo una città più protetta contro chi non la ama e non la rispetta».

La cerimonia è poi proseguita con la premiazione degli agenti e degli ufficiali che si sono distinti in servizio.