Festa dei commercianti in via Veneto il 27 giugno: come cambia la viabilità

Giovedì 27 giugno, a partire dalle 18, via Veneto sarà centro di una grande festa, organizzata dall’Associazione Commercianti, artigiani e liberi professionisti di via Veneto in collaborazione con il Comune di Brescia. Sarà l’occasione per vivere al meglio una via recentemente riqualificata, di grande passaggio e ricca di negozi e locali.

I dettagli

Per tutta la durata dell’iniziativa, fino a mezzanotte circa, via Veneto e le arterie limitrofe saranno chiuse al traffico in alcuni tratti, garantendo così l’accesso ai residenti della zona, compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione. La pedonalizzazione permetterà di allestire numerosi stand gastronomici, bancarelle di hobbistica e artigianato, e spazi dedicati ai più piccoli, con trucca bimbi e un’area giochi. Vi saranno inoltre momenti di animazione musicale e di divertimento con l’attore teatrale bresciano Robi Capo.

Lungo la via, decorata e illuminata ad hoc, saranno esposte auto e vespe storiche e, alle 20.30, si terrà anche una sfilata di moda per presentare gli abiti di alcuni negozi del quartiere. L’accesso alla festa è libero e non occorre prenotare.

Le modifiche alla viabilità

1. Dalle 12 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di via Veneto (tratto compreso tra via Montegrappa e via Montello e tra via Cantore e via Montello, compreso il parcheggio della Coop);

2. Dalle 16 alle 24 saranno chiuse le seguenti vie: Veneto (tratto compreso tra largo Autieri d’Italia e via Montello e tra via Cantore e via delle Tofane), Montenero (tratto compreso tra via Veneto e via Pasubio), Montegrappa (tratto compreso tra via Veneto e via Pasubio), Tommaseo (tratto compreso tra via Veneto e via Pasubio e tra via Veneto e via Pavoni), Ortigara (tratto compreso tra via Pavoni e via Veneto), Baracca (tratto compreso tra via Guarneri e via Veneto) e delle Tofane (tratto compreso tra via Montello e via Veneto);

3. Dalle 16 alle 24 sarà invertito il senso di marcia di via Pavoni, nel tratto compreso tra via Tommaseo e via Ortigara.