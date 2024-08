Troppi turisti? In un bar di Iseo caffè al banco a 5 euro «e salti la fila»

Passino l’overtourism e la carenza di servizi sul Sebino che lo rendono inadeguato a reggere l’afflusso di visitatori in massa, ma l’iniziativa di un bar a Iseo in occasione del Ferragosto è destinata a suscitare dibattito. E no, non è uno scherzo, ma un’offerta commerciale reale. Nella fotografia che un lettore del GdB ha inviato in redazione, il cartello parla chiaro: «Caffè espresso al banco, 5 euro e salti la fila». A corredo del prezzo gonfiato, una vignetta di Speedy Gonzales, personaggio di fantasia famoso per il suo scatto nella corsa. Il «topo più veloce di tutto il Messico», insomma, è arrivato sulle sponde del lago d’Iseo e punta a staccare la concorrenza.

Un modo di certo trasparente ma abbastanza sfacciato per scremare i clienti del bar, privilegiando i più facoltosi (o frettolosi, dipende dai punti di vista) e al contempo ingrassare l’incasso del giorno di festa.

Se in questi giorni ferragostani avete notato altre iniziative simili da parte dei commercianti bresciani, soprattutto in zone turistiche, segnalatecele (possibilmente con una fotografia) al numero Whatsapp 389.5424271.