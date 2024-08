Overtourism, il grido d’allarme della montagna bresciana

Ruggero Bontempi

Situazione critica in alcune località della Valcamonica: dai parcheggi selvaggi al disturbo della fauna

3 ' di lettura

In montagna anche per sfuggire al caldo record di questi giorni - © www.giornaledibrescia.it

Venezia, Firenze e Roma, ma anche la Valle di Braies, il lago di Tovel e le Tre Cime di Lavaredo. Oltre alle grandi città, e a particolari ambiti come ad esempio le Cinque Terre, in Italia anche i territori delle Alpi e delle Dolomiti non sono esenti dal fenomeno dell’overtourism, il sovraffollamento che in determinati periodi riduce la qualità dell’esperienza di visita di alcune prestigiose località turistiche. Abbiamo interpellato alcuni operatori e referenti di enti parco e comunità montane p