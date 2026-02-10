Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Fermato a Montichiari con la patente falsa: era latitante

Andrea Cittadini
L’uomo deve scontare una condanna a due anni e otto mesi per rapina e furto d’auto
Un’auto della Polizia Locale di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Un’auto della Polizia Locale di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Un ventitreenne di origini moldave è stato fermato ieri dalla Polizia locale di Montichiari mentre era alla guida di un furgone con la patente falsa.

Dagli accertamenti l’uomo – che lavora per un’azienda di trasporti – è risultato latitante in quanto deve scontare una condanna a due anni e otto mesi inflitta dal tribunale di Milano per i reati di rapina e furto d’auto. Su di lui pendeva un mandato d’arresto.

