Fermato a Montichiari con la patente falsa: era latitante

Un ventitreenne di origini moldave è stato fermato ieri dalla Polizia locale di Montichiari mentre era alla guida di un furgone con la patente falsa.

Dagli accertamenti l’uomo – che lavora per un’azienda di trasporti – è risultato latitante in quanto deve scontare una condanna a due anni e otto mesi inflitta dal tribunale di Milano per i reati di rapina e furto d’auto. Su di lui pendeva un mandato d’arresto.