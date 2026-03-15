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In BreBeMi con la droga da spacciare, rifiuta i test: denunciato

Il 26enne bergamasco ha alle spalle numerosi precedenti per questioni legate alla droga: la patente gli è stata ritirata
Una pattuglia della Stradale in Brebemi
Una pattuglia della Stradale in Brebemi
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Un controllo lungo l’autostrada A35 si è trasformato in sequestro di droga per gli agenti della Polizia Stradale di Chiari. Durante un servizio di vigilanza sulla BreBeMI, i poliziotti hanno intimato l’alt a un’autovettura condotta da un 26enne residente a Caravaggio, Bergamo, soggetto già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

Circostanza che è bastata per una perquisizione personale poi estesa al veicolo. L’intuizione dei poliziotti ha trovato conferma nel rinvenimento di una busta di plastica nascosta nell’abitacolo, contenente diversi involucri di nylon termosaldati con all’interno circa 50 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi e pronti per essere spacciati. La droga è stata sequestrata.

La sua posizione si è ulteriormente aggravata quando ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici in una struttura sanitaria, scelta che ha comportato una sanzione amministrativa e l’immediato ritiro della patente di guida. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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