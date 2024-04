Ferito con un machete a Rovato, denunciati sia l’aggressore sia la vittima

È stato identificato e denunciato l'aggressore che ieri sera, con un machete, ha ferito alla mano un uomo di 36 anni (non di 25 come riportato da Areu) in via XXV Aprile a Rovato.

Per i carabinieri della stazione locale e i colleghi della Radiomobile non è stato difficile rintracciare l'uomo - si tratta di un 40enne italiano di origini albanesi -, visto che abita a pochi metri dal ristorante kebab in cui il 36enne marocchino, anche lui di casa a Rovato, ha cercato aiuto. Infatti, stando a quanto emerso dalle indagini degli inquirenti, la lite sarebbe degenerata per futili motivi proprio fuori dall'abitazione del 40enne. A quanto risulta per degli schiamazzi: prima la lite verbale, poi la situazione è degenerata.

Il nordafricano, già noto alle forze dell'ordine, ha perso molto sangue ed è stato trasportato, a bordo dell'elisoccorso, in codice giallo (non è in pericolo di vita) all'ospedale San Giuseppe di Milano, anche se in un primo momento come destinazione era stato individuato il Civile di Brescia.

I carabinieri hanno denunciato per lesioni aggravate e possesso illegale di armi l'aggressore, ma anche il 36enne, visto, che aveva con sé un taglierino.