Aggressione a Rovato: ferito alla mano un 25enne marocchino

Aggressione ai danni di un 25enne di nazionalità marocchina a Rovato. L'uomo si è seduto a uno dei tavolini esterni di un ristorante kebab in via 25 aprile nel quale avrebbe pranzato nel pomeriggio, gridando per il dolore e perdendo molto sangue. Ha ricevuto le prime cure dal titolare del locale, che gli ha applicato delle bende.

Il 25enne ha riportato una ferita da taglio molto profonda alla mano: l'aggressione, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Rovato e del Radiomobile di Chiari giunti sul posto, sarebbe avvenuta in una via non lontana dal ristorante.

I carabinieri hanno recuperato un coltello e hanno rinvenuto dei cocci di bottiglia a terra. L’uomo è stato poi trasportato al Civile in codice giallo con l’elisoccorso.