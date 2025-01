Maniero, il 28 aprile l’udienza per l’aggressione a un poliziotto

Ha chiesto di essere processato in video conferenza, il giudice Maria Chiara Minazzato ha respinto la sua richiesta e aggiornato l’udienza al prossimo 28 aprile. Il Tribunale ha preso atto che Felice Maniero non è impossibilitato a partecipare perché non è sottoposto a misura cautelare restrittiva e nemmeno ad un programma di protezione testimoni.

Il fatto

L’ex boss della mala del Brenta è accusato di lesioni aggravate e minacce a danno di un agente della polizia di Stato che intervenne in difesa di un uomo che nel giugno del 2016 ebbe un alterco con Maniero nel parcheggio di un supermercato a Mompiano. Stando alla ricostruzione degli inquirenti l’ex boss, che per anni ha vissuto a Brescia sotto copertura, prese a calci l’agente in borghese e gli procurò ferite ad un braccio e al costato. Maniero avrebbe inoltre minacciato il poliziotto intimandogli di spostarsi altrimenti gli sarebbe passato sopra con l’auto.