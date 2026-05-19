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Tutti pazzi per il K-Pop: nel Festival a Gardaland ci sarà anche Rocky

Con una programmazione continua dalle 12 alle 23, il 13 e il 14 giugno l’evento ospiterà diverse star internazionali, tra le quali il cantante alla prima da solista in Europa
Il cantante coreano Rocky - Profilo Instagram p_rocky
Il cantante coreano Rocky - Profilo Instagram p_rocky

La chiamano «la febbre del K-Pop» il fenomeno globale che unisce musica, moda e coreografie spettacolari caratteristiche del genere coreano. Il 13 e 14 giugno Gardaland Resort darà vita al Gardaland K-Pop Festival, il primo festival ufficiale in Italia dedicato alla cultura coreana contemporanea.

Il programma

Si tratta di un format inedito che riunisce per la prima volta e nello stesso luogo: concerti e DJ set con artisti provenienti dalla Corea del Sud, masterclass di danza, ospiti dal mondo del cinema K-drama, food, lifestyle e momenti di incontro tra artisti e fan.

Con una programmazione continua dalle 12 alle 23, il Festival accoglierà alcune presenze in esclusiva italiana ed europea, tra cui Rocky, per la prima volta da solista in Europa, insieme ai Lightsum (alla loro prima presenza in Italia), Kisu, Hyuny e Yeong Dee, primo dj K-pop in Italia. A completare il programma, Park Min-Kyu, volto noto della serie Netflix Single’s Inferno, e Mun Jihu, attore attivo tra cinema e televisione con produzioni come The Third Marriage.

La line up del K-Pop festival
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La line up del K-Pop festival

Il fenomeno

Il festival si inserisce in un fenomeno culturale in forte espansione: tra il 2018 e il 2023 gli ascolti globali di musica K-pop sono aumentati del 362% e in Italia i principali eventi live registrano regolarmente il tutto esaurito. A inizio 2025 i contenuti K-drama hanno raggiunto l’8,9% delle ore complessive di visualizzazione su Netflix in Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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