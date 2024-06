Fatture false e crediti illeciti per 750 milioni: i dati della Guardia di Finanza

Fatture false, estero vestizione, fittizi crediti di imposta, percezione indebita di bonus, contrabbando, droga. C’è di tutto nel bilancio dell’attività svolta negli ultimi diciassette mesi dalla Guardia di Finanza e presentato ieri in occasione del 250esimo anniversario del corpo. Tra i numeri c’è soprattutto la conferma che il territorio bresciano è uno dei più attivi e competitivi, anche quando il business ha connotazioni illecite. I dati forniti dalla GdF parlano chiaro.

Perfetti sconosciuti

Sono state poco meno di un migliaio le ispezioni compiute nel periodo dalle fiamme Gialle e hanno dato vita a circa milletrecento fascicoli di indagine. L’attività ha portato alla luce l’esistenza di un nutrito gruppo di evasori totali. Sono in tutto 87 i perfetti sconosciuti al Fisco, gente che non versa un centesimo all’Erario, e si nascondono per lo più dietro piattaforme di commercio elettronico. In posti di lavoro reali sono stati invece scovati circa 1.400 lavoratori in nero o irregolari. Nell’anno in cui sono segnalati diversi record sul fronte dell’occupazione anche questo dato è in crescita: sono circa duecento in più di quelli scovati nel periodo precedente.

In San Barnaba le celebrazioni per i 250 della Guardia di Finanza - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Le denunce

A crescere sono anche i soggetti denunciati per reati fiscali. In tutto sono stati 558: in diciassette mesi sono cresciuti del 30%. Di questi in 34 sono finiti in custodia cautelare, tra carcere e arresti domiciliari. Altro indice in grado di dare conto dell’incrementata efficacia dell’attività ispettiva della GdF è nell’ammontare dei sequestri effettuati su beni acquistati grazie all’evasione e alle frodi fiscali: si è passati da 102 milioni e mezzo sequestrati dalle Fiamme Gialle da inizio 2022 a maggio 2023, ai 133 totalizzati da inizio 2023 a fine maggio del 2024. Anche in questo caso si può parlare di un +30%.

La fattura falsa resta terreno d’elezione per chi ha scelto la frode fiscale come via per arricchirsi. Basta un esempio. Nel febbraio di quest’anno, nell’ambito di una sola operazione la GdF ha segnalato alla Procura ben 116 imprese coinvolte in un giro di fatture per operazioni inesistenti per un valore di poco meno inferiore ai 530 milioni di euro.

Da qualche anno anche le indebite compensazioni hanno fatto breccia. Ad affascinare è soprattutto la possibilità di compensare i debiti con il Fisco con i crediti, meglio se creati ad arte e non maturati nella realtà.

La GdF bresciana, soprattutto in materia edilizia e energetica, ha individuato crediti d’imposta inesistenti per quasi 750 milioni di euro.

Bonus Malus

A fare gola, nel periodo in esame, sono stati anche i bonus, a partire da quelli erogati a pioggia per compensare i danni da Covid, ma non solo quelli. Sul fronte della spesa pubblica le Fiamme Gialle hanno effettuato 554 interventi, circa un quarto in tema di reddito di cittadinanza, ed hanno appurato illeciti per un milione e mezzo di euro. I bresciani hanno sottratto all’Unione Europa circa un milione di euro, la metà dei quali è stata sborsata direttamente dallo Stato.

Tra i creditori danneggiati scovati dalla Guardia di Finanza ci sono anche i privati, quelli che hanno affidato alle procedure fallimentari la speranza di rientrare dei loro crediti. Le Fiamme Gialle bresciane hanno individuato patrimoni distratti per poco meno di 100 milioni di euro e hanno denunciato sette soggetti. L’attività ha consentito di recuperare, tramite i sequestri, solo 45mila euro.

Molti di più sono gli euro invece totalizzati in applicazione della normativa antimafia: alle 191 persone controllate nel periodo in esame la GdF ne ha confiscati 7,5 milioni.