Fatture false, arrestato imprenditore bresciano: sequestrati case e Rolex

Nell’ambito dell’indagine che coinvolge 15 persone e 29 società, sono stati inoltre sequestrati un’auto, quote societarie, gioielli, 30mila euro in contanti e altri beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro

23 giugno 2026 1 ' di lettura