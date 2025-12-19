Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bimbi restano in comunità

A deciderlo la Corte d’Appello: il trasferimento dei piccoli da Palmoli a Vasto il 20 novembre. Salvini: «Una vergogna»
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
AA

La Corte d'Appello de L'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto.

Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la «famiglia nel bosco» la situazione resta, quindi, quella di cui all'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

«Per questi giudici una sola parola: Vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l'amore di mamma e papà» il commento a caldo del vicepremier Matteo Salvini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
famiglia nel boscocomunitàPalmoli
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario