Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bimbi restano in comunità

La Corte d'Appello de L'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto.

Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la «famiglia nel bosco» la situazione resta, quindi, quella di cui all'ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

Per questi giudici una sola parola: VERGOGNA. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà! pic.twitter.com/knaAynLvl9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 19, 2025

