Giornale di Brescia
Abbonati
OpinioniItalia e Estero

Bimbi nel bosco, decisione tecnica che tutela lo sviluppo sociale

Fausto Manara*
Il Tribunale per i Minori dell’Aquila in merito al caso della «famiglia nel bosco» di Palmoli ha deciso di allontanare i piccoli dai genitori
La casa di Palmoli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La casa di Palmoli - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sarebbe il caso che certi giornalisti, avvocati, politici e anche qualche mio collega frenassero il loro impeto ideologico o apostolico e leggessero con attenzione l’ordinanza del Tribunale per i Minori dell’Aquila in merito al caso ormai noto come quello della «famiglia nel bosco» di Palmoli. Potrebbero constatare che non è frutto del punto di vista di un giudice, ma di una analisi estesa dei fatti in cui convergono sia osservazioni sulle condizioni di vita, sia valutazioni psicologiche e di pr

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario