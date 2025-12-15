Famiglia nel bosco, Avs chiede verifiche sulla Novalis School di Brescia

«Un ministro dell’Istruzione degno di questo nome avrebbe già inviato gli ispettori nella scuola paritaria Novalis Open School di Brescia, che ha rilasciato un certificato di idoneità alla classe terza alla figlia maggiore della cosiddetta famiglia nel bosco». A dirlo è Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra e componente della commissione Cultura della Camera.

La parlamentare mette in discussione l’esame di idoneità sostenuto dalla bambina presso l’istituto bresciano, sottolineando come la prova preveda uno scritto di italiano, uno di matematica e un colloquio orale. Dubbi che, secondo Piccolotti, emergerebbero alla luce delle dichiarazioni della tutor dei minori, Maria Luisa Palladino, secondo cui la ragazza, oggi undicenne, saprebbe a malapena scrivere il proprio nome.

Nel mirino finisce anche l’operato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che lo scorso 24 novembre aveva comunicato di aver verificato il regolare assolvimento dell’obbligo scolastico dei bambini attraverso l’educazione parentale. Una versione che la deputata contesta e che la spinge ad annunciare la presentazione di un’interrogazione parlamentare.

La «famiglia nel bosco» di Palmoli

L’atto, spiega Piccolotti, servirà a chiedere se il ministro Giuseppe Valditara intenda disporre l’invio di ispettori anche nella scuola bresciana e se sia prevista una modifica delle norme sull’educazione parentale, affinché gli esami di idoneità vengano svolti esclusivamente nelle scuole pubbliche di riferimento.

La deputata di Avs conclude auspicando che i bambini della famiglia nel bosco possano recuperare pienamente il diritto alla socialità e all’istruzione, criticando al tempo stesso l’utilizzo politico della vicenda da parte di alcuni esponenti del Governo.