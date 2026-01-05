Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Famiglia nel bosco, il 23 gennaio al via la perizia

La consulente effettuerà i test psicologici sui genitori
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
La «famiglia nel bosco» di Palmoli
AA

Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia del bosco. Lo anticipa il quotidiano il Centro, aggiungendo che la consulente inizierà la sua «indagine personologica e psico-diagnostica» per valutare se la coppia «presenti caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale».

I giudici hanno disposto la perizia dopo aver rigettato il ricorso dei legali della famiglia contro l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli e il conseguente allontanamento dei minori in una casa famiglia. Oggi, come disposto dallo stesso tribunale, è previsto il giuramento della psichiatra che, dunque, assumerà ufficialmente l'incarico. Una relazione è attesa sul tavolo dei giudici entro i prossimi quattro mesi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
famiglia nel bosco
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario