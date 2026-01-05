Famiglia nel bosco, il 23 gennaio al via la perizia
Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia del bosco. Lo anticipa il quotidiano il Centro, aggiungendo che la consulente inizierà la sua «indagine personologica e psico-diagnostica» per valutare se la coppia «presenti caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale».
I giudici hanno disposto la perizia dopo aver rigettato il ricorso dei legali della famiglia contro l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli e il conseguente allontanamento dei minori in una casa famiglia. Oggi, come disposto dallo stesso tribunale, è previsto il giuramento della psichiatra che, dunque, assumerà ufficialmente l'incarico. Una relazione è attesa sul tavolo dei giudici entro i prossimi quattro mesi.
