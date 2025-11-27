Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Famiglia nel bosco, è un caso l’esame scolastico della figlia a Brescia

Antonio Borrelli
«È risultata idonea al passaggio quindi abbiamo emesso un regolare attestato che abbiamo poi inviato alla famiglia», dicono dall’istituto. I giudici del Tribunale dei minori contestano però che il documento non risulta depositato presso la dirigenza scolastica
L'istituto Novalis - © www.giornaledibrescia.it
L'istituto Novalis - © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è anche Novalis open school di Brescia nell’ordinanza con cui il Tribunale per i minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei tre bambini che vivevano in un casolare nei boschi abruzzesi coi genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La scorsa estate la figlia maggiore della coppia ha infatti fatto tappa in città insieme ai familiari per sostenere l’esame di idoneità annuale alla terza elementare (passaggio obbligato nei casi di istruzione parentale) nell’istituto paritario che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a Mompiano e un liceo artistico a Gussago.

«Abbiamo svolto il ruolo di scuola esaminatrice, la bambina ha tenuto degli esami che consistono in una prova scritta di italiano e una di matematica, oltre a un colloquio – dicono i vertici della scuola –. È risultata idonea al passaggio alla terza elementare, quindi abbiamo emesso un regolare attestato che abbiamo poi inviato alla famiglia».

La contestazione

I giudici del Tribunale dei minori contestano però che quel documento non risulta depositato presso la dirigenza scolastica competente per la vigilanza. Inoltre, scrivono i giudici, «non hanno esibito al Servizio sociale né prodotto in giudizio la dichiarazione annuale al dirigente scolastico della scuola più vicina sulla capacità tecnica o economica di provvedere direttamente all’insegnamento parentale».

La «famiglia nel bosco» di Palmoli
La «famiglia nel bosco» di Palmoli

La dirigenza della Novalis sottolinea che «da parte nostra tutto è stato in regola. La famiglia ha adempiuto a far svolgere l’esame nelle tempistiche, comunicando di essere iscritti alla scuola vigilante. Nel momento in cui l’attestato è stato consegnato è finito il nostro operato. Non sappiamo se poi sia stato consegnato in ritardo dai genitori alla scuola vigilante». Ecco perché l’istituto sottolinea che le contestazioni mosse dai giudici «non riguardano il nostro operato» e ribadisce che «a differenza di quanto emerso non abbiamo avuto alcun rapporto con gli altri due figli, ma solo con la maggiore».

In città

Ma come è arrivata a conoscere la scuola di Brescia la famiglia Trevallion- Birmingham, ora finita sotto i riflettori di tutta Italia? «Non lo sappiamo. Forse qualcuno li ha indirizzati da noi per le vedute in campo educativo».

La scuola infatti si ispira alla pedagogia di Waldorf, di Montessori e di Reggio Children e, come si legge sul sito «adotta un metodo aperto, libero e attento alle esigenze educative del nostro tempo. L’arte, la musica, il contatto con la natura e l’esperienza diretta, sono esigenze fondamentali del temperamento infantile». Principi che sembrano coerenti con lo stile di vita adottato dalla famiglia e ora diventato caso nazionale sia politico che giudiziario – oltre che argomento di dibattito tra l’opinione pubblica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Novalisfamiglia nel bosco
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario