Fa bere una ragazza e la violenta, l’accusato resta in carcere

Resta in carcere il ventisettenne fermato domenica a Toscolano Maderno con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza di vent’anni: secondo l’accusa la avrebbe fatta ubriacare e poi l’avrebbe violentata.

Il gip, dopo l’interrogatorio in cui l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha infatti convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere come richiesto dal pubblico ministero Carlo Pappalardo.