L’ex sindaca di Ghedi: «Ai domiciliari per i cantieri davanti a casa»

Da un paio di settimane Anna Guarneri, ex sindaco e attuale capogruppo dell’opposizione, è ai «domiciliari»: può uscire di casa, ma a fatica. Idem quando rientra. Peculato? Concussione? Omissione di atti d’ufficio? Niente di tutto questo: la sua vita è specchiata, a prova di rinvio a giudizio. L’unica colpa dell’ex primo cittadino è di abitare all’incrocio tra via Matteotti e via Circuito Sud, là dove è stato allestito il cantiere per la nuova pista ciclopedonale.
La casa di Guarneri non è la sola che si trova in quel tratto di strada. Però, mentre tutte le altre hanno un varco che, nonostante i lavori in corso, consente ai proprietari di andare e venire, quella di Guarneri non ce l’ha.
Così lei è «confinata» nella sua villettina: per uscire deve ingegnarsi. «Non capisco questo privilegio – dice l’interessata –. A tutte le case hanno lasciato un passaggio, alla mia no. Mi hanno aperto un piccolo varco sul retro, ma l’altro ieri ho trovato chiuso anche quello. Così, per entrare in casa ho preso una cesoia e ho tranciato il filo di ferro. L’alternativa era scavalcare le barriere che ho davanti all’ingresso principale, ma ho una certa età e non sono più allenata…».
Capisco un giorno o due, dice Guarneri: «Ma sono più di due settimane che sono ai domiciliari. Comincio ad essere stanca. Non voglio privilegi: chiedo solo di essere trattata come tutti gli abitanti della zona». Se il suo appello non venisse raccolto, sappia l’ex sindaco che il cantiere rimarrà aperto 90 giorni: 15 sono già passati, ne rimangono altri 75. Sono 1.800 ore, 108.000 minuti. Cantava Fabrizio De André: «Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti». Urge un pallottoliere: un minuto, due minuti, tre minuti…