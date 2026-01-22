Evasione fiscale, a Rezzato ci sono 2,6 milioni di euro da recuperare

Un insoluto che sfiora i due milioni e 640mila euro, di cui oltre un milione e 100mila di tributi delle attività economiche: è questa la cifra che il Comune di Rezzato intende recuperare rafforzando le misure di contrasto all’evasione dei tributi locali. «Non si tratta – sostiene l’assessore al Bilancio Angelo Laffranchi – di un atto vessatorio o prevaricatorio, bensì di un’azione di tutela e di rispetto, nei confronti dei cittadini e delle imprese che i tributi li pagano regolarmente».

Regolamento

Nei giorni scorsi è stato approvato in Consiglio comunale un nuovo regolamento, che disciplina e integra le misure preventive già in essere per il contrasto all’evasione fiscale. A illustrarne i contenuti è stato proprio l’assessore Laffranchi, che sottolinea come «l’attenzione sarà rivolta in particolare alle utenze non domestiche, proprio per garantire a tutti gli operatori economici le stesse regole comportamentali». I tributi interessati sono Tari, Imu e Icp (imposta comunale sulla pubblicità), risorse che, se recuperate, potrebbero essere destinate al sostegno dei servizi comunali.

Le azioni di recupero scatteranno per importi a partire da 5mila euro, sino ai quali è previsto il consueto sollecito bonario, mentre per cifre superiori si procederà con accertamenti più approfonditi, attraverso i canali previsti dalla legge, fino ad arrivare – nei casi estremi – alla revoca di licenze o permessi. Il tutto, precisa l’Amministrazione comunale, previa una attenta valutazione delle singole situazioni di bisogno o di difficoltà temporanea, con la possibilità di concordare piani di rientro personalizzati.

«Riteniamo – conclude Laffranchi – che l’adozione di questo regolamento rappresenti uno strumento di primaria importanza per contrastare in modo più efficace l’evasione totale o parziale dei tributi comunali, un ambito per il quale sino ad ora non erano mai state prese misure veramente adeguate. Misure tale da consentire al Comune di raggiungere risultati davvero efficaci».