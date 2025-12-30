Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Segnalazioni per evasione fiscale dei Comuni, Brescia sesta in Italia

Recuperati 62.011 euro anche se in Regione si conferma il trend nazionale di un drastico crollo sia delle somme recuperate
Guardia di Finanza al lavoro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Guardia di Finanza al lavoro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Si trovano in Lombardia sei dei quindici Comuni che hanno permesso di recuperare con le loro segnalazioni le somme più cospicue di evasione fiscale, anche se in Regione si conferma il trend nazionale di un drastico crollo sia delle somme recuperate che, di conseguenza, dei proventi che per questo vengono riconosciuti ai Comuni.

Quest'anno la cifra complessiva di riparto ai Comuni è stata di 2 milioni 508mila euro, di cui poco meno di un milione diecimila euro (esattamente 1.009.938) in Lombardia, dunque il 40%. Si tratta comunque di una cifra del 19% inferiore allo scorso anno (-237.157) e del 64% inferiore a quella del 2022 (-1.816.457), e questo anche se è in costante aumento il numero di Comuni lombardi che fanno segnalazioni qualificate passato dai 68 del 2021 ai 97 attuali.

Comuni lombardi che spiccano nella classifica di quelli che hanno ottenuto più proventi: Milano con 375.490 è seconda dietro Genova, mentre Brescia è al sesto posto con 62.011 euro, seguita dal Bergamo al settimo con 55.094 e da tre Comuni del Milanese: Cernusco sul Naviglio al nono posto con 40.546 euro, Trezzo sull'Adda al decimo con 39.539 e Segrate al dodicesimo con 33.882 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
evasione fiscaleComuniBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario