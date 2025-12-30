Segnalazioni per evasione fiscale dei Comuni, Brescia sesta in Italia

Si trovano in Lombardia sei dei quindici Comuni che hanno permesso di recuperare con le loro segnalazioni le somme più cospicue di evasione fiscale, anche se in Regione si conferma il trend nazionale di un drastico crollo sia delle somme recuperate che, di conseguenza, dei proventi che per questo vengono riconosciuti ai Comuni.

Quest'anno la cifra complessiva di riparto ai Comuni è stata di 2 milioni 508mila euro, di cui poco meno di un milione diecimila euro (esattamente 1.009.938) in Lombardia, dunque il 40%. Si tratta comunque di una cifra del 19% inferiore allo scorso anno (-237.157) e del 64% inferiore a quella del 2022 (-1.816.457), e questo anche se è in costante aumento il numero di Comuni lombardi che fanno segnalazioni qualificate passato dai 68 del 2021 ai 97 attuali.

Comuni lombardi che spiccano nella classifica di quelli che hanno ottenuto più proventi: Milano con 375.490 è seconda dietro Genova, mentre Brescia è al sesto posto con 62.011 euro, seguita dal Bergamo al settimo con 55.094 e da tre Comuni del Milanese: Cernusco sul Naviglio al nono posto con 40.546 euro, Trezzo sull'Adda al decimo con 39.539 e Segrate al dodicesimo con 33.882 euro.