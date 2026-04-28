Summer Camp, per bambini e ragazzi un’estate nei musei e in Castello

I temi

Tra i temi i 200 anni della Vittoria Alata, laboratori tra arte e scienza, le esplorazioni della città e le settimane dedicate a creature fantastiche, oltre alle esperienze in Castello tra natura e avventura. Confermato anche il tempo prolungato fino alle 17.30 e un calendario esteso su tredici settimane consecutive, dall’8 giugno all’11 settembre. «In estate le famiglie hanno bisogno di punti di riferimento – sottolinea il presidente della Commissione Cultura Pietro Ghetti –, e questi camp offrono un supporto concreto e l’opportunità per i più giovani di vivere i musei e il castello».

In crescita

Il progetto continua a crescere anche nei numeri, passati dai 665 partecipanti del 2021 ai 947 del 2025. «Parliamo di un vero e proprio investimento culturale – osserva il direttore di Brescia Musei, Stefano Karadjov –, che genera effetti nel tempo, rafforzando il legame tra persone e patrimonio e contribuendo allo sviluppo anche economico del territorio».

Un’offerta in continua evoluzione, come evidenzia Federica Novali, coordinatrice dei servizi educativi di Brescia Musei: «Ogni anno introduciamo novità per rispondere ai bisogni delle famiglie: dall’ampliamento dell’età alle attività in inglese, fino ai percorsi per i più piccoli».

Una veduta dall'alto del Castello di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Accanto ai camp il Castello si anima con un ricco palinsesto di iniziative: laboratori per bambini nei weekend, percorsi di esplorazione tra torri e bastioni, visite guidate serali e attività per adulti, oltre agli appuntamenti del giovedì che uniscono attività per i più piccoli e momenti di relax per i genitori.

Tra le proposte anche esperienze immersive, come la realtà virtuale dedicata al Museo del Risorgimento, e attività speciali come «We Dog Castello» per visitare la fortezza insieme ai propri animali. Non manca l’attenzione all’inclusione: «Garantiamo la partecipazione ai camp anche a bambini in situazioni di fragilità o con disabilità - ricorda Rossella Cordua, consigliera di Fondazione Asm -, perché queste esperienze devono essere accessibili a tutti».