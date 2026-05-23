Cina, esplosione in una miniera di carbone: almeno 90 morti

Un’ esplosione in una miniera di carbone nella Cina nord-orientale ha ucciso almeno 90 minatori , mentre il presidente Xi Jinping ha promesso di «imparare la lezione» dal più grave incidente minerario degli ultimi 17 anni nel Paese.

La maggior parte è stata tratta in salvo questa mattina, ma almeno 90 persone sono morte, ha riferito la stessa fonte, senza specificare se ci siano ancora dispersi. La miniera si trova a 500 chilometri a sud-ovest di Pechino, nella provincia dello Shanxi, una delle principali regioni minerarie della Cina.