Esplosione e incendio in una casa a Berzo Demo: ustionati madre e figlio
All’origine del rogo ci sarebbe una perdita dalla bombola del gas. L’uomo, 47 anni, è stato trasportato in eliambulanza al Niguarda di Milano, è grave
La casa di Monte di Berzo Demo - © www.giornaledibrescia.it
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