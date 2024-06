Esonda il torrente a Gussago, il sindaco: «Disastro senza precedenti, ma dobbiamo ripartire»

Gussago prova a ripartire dopo i danni causati dal maltempo. Particolarmente colpite la zona nord, a Navezze, con danni ingenti allo storico ristorante Il Caricatore, e l’area di Casaglio, dove l’acqua esondata dal torrente La Canale ha superato il ponte, riversandosi violentemente nelle strade.

Vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato tutta la notte per affrontare l'emergenza. Allagamenti hanno colpito cantine e case, con detriti ovunque. Il sindaco Coccoli ha dichiarato: «Per fortuna non ci sono famiglie evacuate o feriti, ma i danni sono ingenti. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno già liberato molte cantine e ripristinato la viabilità in diversi punti».

Danni per il maltempo a Gussago

La mobilitazione dei cittadini

Particolare attenzione è necessaria nelle zone di Casaglio e Navezze, dove le strade sono ancora invase da detriti. Gussago ha visto una straordinaria mobilitazione dei cittadini, con i giovani dell’oratorio, guidati da don Luca, impegnati a liberare le case dal fango. Il sindaco ha invitato chiunque abbia bisogno a chiamare il municipio al 030/2522919 per segnalazioni.

«È un disastro senza precedenti - ha concluso Coccoli - ma non è il momento di cercare le cause. Dobbiamo reagire e ripartire. La comunità si vede in questi momenti, e sono certo che non mancheranno volontari pronti ad aiutare chi è in difficoltà». Verranno raccolte le segnalazioni dei danni, e per alcuni sarà riconosciuto un risarcimento.