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Escursionisti bloccati in Adamello: nel recupero ferito soccorritore

Intervento nella notte a 3.100 metri per recuperare due persone bloccati su Cresta Croce. A causa del vento, un tecnico del Soccorso Alpino ha urtato la parete riportando fratture
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un intervento del Soccorso Alpino
Un intervento del Soccorso Alpino

Le persone che avevano richiesto l’intervento sono illese. Uno dei soccorritori, invece, si trova in ospedale alle prese con la frattura della scapola e della clavicola. Una nota diffusa nelle scorse ore dal Soccorso Alpino trentino su un intervento della notte in Adamello riporta in primo piano il tema della necessità di prudenza e preparazione in montagna rimarcando il fatto che, purtroppo, anche chi presta soccorso è inevitabilmente esposto a dei rischi negli interventi per portare aiuto.

La chiamata, attorno alle 22 di venerdì sera, chiedeva di «prestare assistenza a due escursionisti che si trovavano in difficoltà lungo la discesa da Cresta Croce, a circa 3.100 metri di quota, e non erano più in grado di proseguire verso il Rifugio ai Caduti dell'Adamello», spiega il Cnsas.

Per raggiungerli «sul posto è stato inviato l'elicottero con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, impegnato nelle operazioni di recupero con il verricello. Durante l'intervento, a causa di una folata di vento, il tecnico ha urtato alcune rocce, riportando la frattura della scapola e della clavicola. Il soccorritore è stato immediatamente recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso».

In quota

Il Soccorso Alpino spiega che «A seguito dell’infortunio e delle condizioni meteorologiche, il recupero dei due escursionisti non è stato più possibile nella notte. I soccorritori hanno quindi verificato che fossero adeguatamente equipaggiati e in condizioni di trascorrere la notte in quota. Alle prime ore di questa mattina, con il ritorno della luce, i due escursionisti hanno raggiunto autonomamente il Rifugio ai Caduti dell'Adamello, senza riportare conseguenze».

Il monito

«L'intervento richiama ancora una volta l'importanza di pianificare con attenzione le escursioni in montagna, valutando tempi di percorrenza e margini di sicurezza, per ridurre il rischio di situazioni di pericolo sia per chi frequenta l'ambiente montano sia per il personale impegnato nelle operazioni di soccorso».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Soccorso Alpinoincidente in montagnaAdamello
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