Esche avvelenate vicino a un asilo di Prevalle, intossicato un cane

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, a Prevalle, dove la Polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di due cittadini e del proprietario di un cane che avevano notato alcune esche avvelenate abbandonate in un’area pubblica tra via Don Bonsignori e via Rimembranze.
L’avvelenamento
I bocconi, preparati con carne macinata mescolata a veleno per topi, erano stati abbandonati sul marciapiede, ai piedi di un albero. A farne le spese è stato proprio il cane di piccola taglia, che avrebbe ingerito parte del materiale trovato a terra, rendendo necessario il trasferimento immediato in una clinica veterinaria per le cure del caso.
Mentre l’animale veniva affidato ai veterinari, gli agenti hanno avviato tutte le procedure previste, contattando l’Ats per gli accertamenti di rito e raccogliendo le esche rinvenute nell’area. Il materiale sarà ora consegnato al laboratorio di Brescia, dove verranno effettuate le analisi necessarie per chiarire con precisione la natura della sostanza utilizzata.
A rendere la situazione ancora più delicata è stata la presenza, a meno di cinquanta metri dal luogo del ritrovamento, dell’asilo di Prevalle Sopra. Per questo è stato richiesto con urgenza l’intervento di un operatore comunale, che ha provveduto alla bonifica e al controllo completo della zona, così da escludere ulteriori pericoli per bambini e animali. Al termine delle verifiche, fortunatamente, non sono state trovate altre esche.