Esche avvelenate vicino a un asilo di Prevalle, intossicato un cane

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, a Prevalle , dove la Polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione di due cittadini e del proprietario di un cane che avevano notato alcune esche avvelenate abbandonate in un’area pubblica tra via Don Bonsignori e via Rimembranze.

I bocconi, preparati con carne macinata mescolata a veleno per topi, erano stati abbandonati sul marciapiede, ai piedi di un albero. A farne le spese è stato proprio il cane di piccola taglia, che avrebbe ingerito parte del materiale trovato a terra , rendendo necessario il trasferimento immediato in una clinica veterinaria per le cure del caso.

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Mentre l’animale veniva affidato ai veterinari, gli agenti hanno avviato tutte le procedure previste, contattando l’Ats per gli accertamenti di rito e raccogliendo le esche rinvenute nell’area. Il materiale sarà ora consegnato al laboratorio di Brescia, dove verranno effettuate le analisi necessarie per chiarire con precisione la natura della sostanza utilizzata.

A rendere la situazione ancora più delicata è stata la presenza, a meno di cinquanta metri dal luogo del ritrovamento, dell’asilo di Prevalle Sopra. Per questo è stato richiesto con urgenza l’intervento di un operatore comunale, che ha provveduto alla bonifica e al controllo completo della zona, così da escludere ulteriori pericoli per bambini e animali. Al termine delle verifiche, fortunatamente, non sono state trovate altre esche.