Esaltavano suprematisti e proponevano attentati, 14 minori perquisiti

Nell’operazione dei Ros e della Digos sono coinvolte in totale 17 persone, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo

25 settembre 2026 1 ' di lettura

Armi e altri oggetti sequestrati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti suprematistiattentatineonazismofascismoperquisizioni Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...