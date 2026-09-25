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Esaltavano suprematisti e proponevano attentati, 14 minori perquisiti

Nell’operazione dei Ros e della Digos sono coinvolte in totale 17 persone, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo
Armi e altri oggetti sequestrati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Armi e altri oggetti sequestrati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l’autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. I carabinieri del Ros e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone – tra cui 14 minori – accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social «Chat del Nuovo Ordine Europeo», altri al gruppo del «Fronte Fascista Italiano», con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.

Armi e vessilli

Durante le perquisizioni sono state sequestrate anche armi bianche, tra cui coltelli, vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista. Gli indagati facevano propagandavano anche il gruppo suprematista «The Base», oltre a fornire manuali di auto addestramento e tecniche di realizzazione di azioni dirette. Inoltre gli stessi giocavano online simulando virtualmente omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche.

Le perquisizioni sono state effettuate dai carabinieri del Ros con il supporto dei Comandi Provinciali di Roma, Como, Catanzaro, Bologna, Milano, Reggio Emilia, Benevento, Genova, Udine, Palermo e Trento e dagli agenti della Digos della Questura di Verona, coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con l’ausilio delle Digos di Napoli, Benevento, Brescia e Trento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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suprematistiattentatineonazismofascismoperquisizioni
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