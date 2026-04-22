Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Uccise l’ex fidanzata Yana, in appello condannato all’ergastolo

Riconosciuta la premeditazione. La 23enne era stata uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 in un appartamento di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano
Il ritrovamento del corpo tra Brescia e Mantova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il ritrovamento del corpo tra Brescia e Mantova - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

La Corte d'appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all'ergastolo il 36enne Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di omicidio premeditato di Yana Malaiko, la 23enne uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 nell'appartamento di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano.

Nel primo pomeriggio di oggi i giudici hanno respinto la tesi della difesa, sostenuta dall'avvocato Gregorio Viscomi, secondo cui non vi sarebbe stata volontà di uccidere, accogliendo invece la richiesta della Procura e riconoscendo l'aggravante della premeditazione. In primo grado Stratan era stato condannato a 20 anni. «Giustizia è fatta», ha detto alla lettura della sentenza il padre della giovane, Oleksandr Malaiko.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
YanafemminicidioMantovaCastiglione delle StiviereLonato del Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario