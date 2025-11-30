Malore a cavallo: muore davanti agli amici: addio ad Antonio Ferrari

Il sole che mitiga il freddo di una giornata di fine novembre, illuminando i vigneti che disegnano la Franciacorta. Tempo e luogo ideali per una passeggiata a cavallo in compagnia di alcuni amici: un momento di pace assoluta, che nel giro di pochi istanti si è trasformato in una tragedia, quando Antonio Ferrari, 55enne di Erbusco, è caduto dal suo amato cavallo - più che altro un amico di vecchia data - dopo aver accusato un malore improvviso.

È successo ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Lovera, a Torbiato, frazione di Adro, mentre stava facendo ritorno alla Scuderia Crazy Horse di Erbusco. L’uomo, una volta caduto a terra a causa del malore e non per colpa di uno strano movimento dell’animale, è stato immediatamente soccorso dai componenti del gruppetto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nemmeno il personale del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso da Bergamo, ha potuto salvarlo. Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Il ricordo

Antonio Ferrari non era nuovo a questo tipo di uscite: era appassionato di ippica e di cavalli da almeno una ventina d’anni. All’attività lavorativa, come autotrasportatore nel settore dell’edilizia per conto di un’azienda della Franciacorta orientale, abbinava da sempre la passione per il calcio (era tifoso del Brescia) a quella per la natura e la vita all’aria aperta, in particolare in compagnia del suo amato cavallo. Le passeggiate in sella, in particolare sulle colline comprese tra Franciacorta, Ovest Bresciano e il basso lago d’Iseo, erano per lui pane quotidiano. Un’esperienza accumulata in molti anni di attività.

Ferrari era molto conosciuto in paese. A piangerlo sono soprattutto la mamma Carla, la sorella Silvia e la compagna Patrizia. La veglia si terrà oggi, alle 19.45, alla Casa funeraria Falardi a Erbusco. Il funerale sarà celebrato martedì alle 10 nella chiesa di San Giorgio a Villa di Erbusco.

Ha collaborato Daniele Piacentini