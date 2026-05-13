Erbusco, la carica dei Patroni: 3 feste (più una) in un mese e mezzo

In primavera, a Erbusco, fioriscono... i patroni. Nell’arco di un mese e mezzo se ne celebrano ben tre: San Giorgio in frazione Villa Pedergnano, San Gottardo per Erbusco capoluogo e infine San Bonifacio, scelto da tutte le Parrocchie del borgo della Franciacorta come nume tutelare dell’Unità Pastorale. Un tris di santi che, in realtà, è un poker, considerando che ad agosto c’è anche San Lorenzo, in frazione Zocco.

Il culto La chiesa di San Gottardo in Franciacorta Per i residenti del centro storico, però, proprio San Gottardo è la ricorrenza più sentita. Il luogo di riferimento è la chiesetta campestre di via Gere dedicata al vescovo benedettino, caduta nei secoli in disuso fino a quando, 43 anni fa - nel 1983 - veniva riportata al culto popolare dal restauro voluto dall’intervento degli Alpini. Da allora la prima metà di maggio è dedicata alla festa popolare, guidata dal lavoro del Comitato San Gottardo assieme a Parrocchia, Comune, oratorio e tante associazioni.