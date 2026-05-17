Erbusco, cade dalla Vespa mentre torna a casa: grave un ragazzo

Doveva essere il ritorno a casa dopo una giornata di festa tra amici , ma è purtroppo finito con un grave incidente lungo una tranquilla strada di campagna al confine tra Erbusco e Palazzolo.

L’episodio

L’incidente si è verificato in via Santa Maria, nel territorio comunale di Erbusco, in una zona rurale a ridosso della frazione San Pancrazio di Palazzolo, non lontano dall’incrocio con via Cascina Colombera. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo aveva trascorso il pranzo e l’intera giornata in un edificio della zona per festeggiare il compleanno di un amico. Poco prima delle 16.30 aveva lasciato la compagnia con l’intenzione di fare ritorno a casa.

Per cause ancora in fase di accertamento, qualcosa sarebbe però andato storto durante il tragitto. Non risultano coinvolti altri mezzi e l’ipotesi al momento è quella di una fuoriuscita autonoma. Tra le possibili cause al vaglio vi sarebbe anche la presenza di buche sul manto stradale, che potrebbero aver fatto perdere il controllo del mezzo al pontogliese.

L’allarme dei passanti

Alcuni passanti, transitando lungo la strada, lo hanno trovato riverso a terra e hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo, un’automedica e l’elisoccorso di Brescia. Il 23enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Brescia, dove è ricoverato in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chiari.