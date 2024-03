Enzo Rizzi è il nuovo presidente degli alpini bresciani

Enzo Rizzi è il nuovo presidente della sezione di Brescia della Associazione Nazionale Alpini. Lo ha eletto ieri sera il Consiglio direttivo sezionale, a sua volta appena insediatosi dopo essere stato rinnovato dalla Assemblea sezionale dei delegati che si è svolta a Montichiari la scorsa settimana.

Rizzi, 71 anni, ha svolto il servizio militare di leva nel Battaglione alpini Tirano a Malles Venosta nei primi anni Settanta. Nativo di Precasaglio, in Valcamonica, si è trasferito a Borgosatollo sin da ragazzino e oggi, ormai da anni, abita a San Zeno Naviglio. Oltra alla consolidata esperienza associativa alpina, una lunga carriera come funzionario di banca e svolge ancora oggi il ruolo di consigliere aziendale. È anche membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Nikolajewka Onlus.

Rizzi subentra a Gian Battista Turrini, che ha retto per nove anni le sorti della Sezione Ana di Brescia, una realtà che conta su circa dodicimila soci alpini, suddivisi in ben 161 Gruppi sparsi in un territorio che comprende città, hinterland, Franciacorta, Sebino, Valle Trompia, Bassa bresciana e con una propaggine gardesana a Padenghe.

Il nuovo presidente è atteso da sfide decisamente impegnative, come organizzare l’Adunata del Secondo raggruppamento, che a ottobre porterà a Montichiari diecimila alpini di tutte le Sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna e, soprattutto, ottenere l’assegnazione della Adunata nazionale che potrebbe tornare a Brescia nel 2026, 26 anni dopo quella del 2000.

La prossima settimana, con l’assegnazione degli incarichi ai nuovi vice presidenti e di tutte le deleghe sezionali, la Sezione Ana di Brescia a guida Enzo Rizzi entrerà nella piena operatività.

Assumendo l'incarico, Rizzi ha ringraziato il Consiglio direttivo per la fiducia accordatagli e Gian Battista Turrini per il lungo e proficuo impegno profuso negli ultimi nove anni nella conduzione della vita di quella che è una delle Sezioni numericamente più consistenti e di consolidate tradizioni dell’Associazione Nazionale Alpini.