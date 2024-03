Gli alpini verso l’acquisto della chiesa dell’Adamello: somma raccolta a metà

Due anni fa il danno, oggi la rinascita e una nuova «mamma». La chiesetta della Madonnina dell’Adamello, dedicata ai caduti della Grande guerra, eretta nel 1917 vicino al rifugio Garibaldi, a 2.550 metri d’altezza, era stata gravemente danneggiata dalla bufera del febbraio 2022, che aveva portato via il tetto e rovinato in parte anche alcuni interni.

Si erano da subito mossi in molti, sia per tamponare l’emergenza, mettendo in salvo quanto possibile, sia per ricostruire la copertura e sistemare il piccolo immobile, di proprietà del Cai di Brescia (così come il rifugio).

Grazie a un’estate piuttosto favorevole, i lavori sono andati avanti spediti nell’estate del 2022, arrivando a concluderli e a inaugurarli già il 10 settembre, appena prima della chiusura della stagione in quota. A seguire, anche per rientrare dalle spese sostenute, il Cai di Brescia ha manifestato all’Ana di Valcamonica l’intenzione di vendere la chiesetta.

Le risorse

L’interessamento delle penne nere camune è stato grande sin da subito e dalla sede nazionale, che si intesterà l’immobile, è arrivato il benestare a portare avanti l’operazione, della quale si sta occupando il direttore generale Mario Sala (ex presidente camuno).

I 38mila euro necessari sono a oggi stati raccolti a metà: la Comunità montana ha garantito un contributo di 10mila euro, mille ciascuno sono arrivati dal Comune di Edolo e dall’Unione Comuni dell’Alta Valle, mentre quasi settemila euro sono stati donati dai gruppi alpini, invitati dal presidente Ciro Ballardini a offrire un piccolo contributo per integrare la somma necessaria. Nell’ultima assemblea dell’Ana, Ballardini ha fatto sapere che, in seguito alla sottoscrizione dell’atto notarile, la sezione dovrà pensare «a come onorare al meglio il ritorno in possesso della chiesetta ».